- Procurorii DIICOT au trimis in judecata trei barbati din Giurgiu, acuzati ca aduceau droguri din Spania, pe care le vindeau elevilor. In perioada martie – mai 2023, unul dintre barbati a comercializat canabis si hasis, in mod repetat. El este acuzat in 11 acte materiale. Barbatul a vandut droguri catre…

- Un barbat cu antecedente penale a fost prins in Bucuresti de politistii de la Antidrog, avand intr-un rucsac peste 800 de grame de cocaina, drogurile fiind impachetate in folie de plastic. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, agenti de la Sectia 17 Politie si ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Surse apropiate lui Remus Bertea, politistul de 25 de ani din Brașov prins in timp ce incerca sa vanda cocaina, au declarat pentru Aktual 24 ca acest provine dintr-o familie foarte instarita din oraș. Sursele au declarat ca polițistul și-ar dorit sa intre in trupele speciale, dar a fost respins. El…

- DIICOT a mai soluționat un dosar rasunator, cel al jurnaliștilor britanici care au regizat o tranzacție de arme in Romania, ca sa demonstreze ca țara noastra nu merita sa fie acceptata in Spațiul Schengen, deoarece colcaie de teroriști: l-a clasat, pe motiv ca faptele relatate de DIICOT in 2016... nu…

- Breaking! Incep audierile in dosarul CrevediaAncheta in cazul Crevedia, acolo unde dupa exploziile devastatoare au fost 58 de victime, se desfașoara pe repede inainte. Surse judiciare au dezvaluit pentru STIRIPESURSE.RO ca incep deja audierile in cazul care a ingrozit Romania. De altfel, dosarul…

- DIICOT a reușit, ieri, sa obțina o victorie importanta in dosarul in care procurorii anti-mafia au radiografiat jaful din stațiunea Baile Herculane. 442 de pagini are rechizitoriul procurorilor anti-mafia in care sunt descrise pas cu pas manevrele grupului infracțional organizat condus de Iosif Armaș,…

- Concursul pentru ocuparea functiei de adjunct al sefului inspectoratului de politie judetean I la Inspectoratul de Politie Judetean Constanta va avea loc maine, 20 iulie 2023. Potrivit datelor noastre, la testare va participa doar Nicolae Simion, in prezent imputernicit adjunct al sefului inspectoratului.…

- Instanta de judecata a prelungit mandatul de arestare emis in urma cu un an, pe numele unui barbat de 37 de ani, judecat pentru trafic de droguri de mare risc. Inculpatul a fost prins in flagrant de oamenii legii, in timp ce incerca sa vanda 250 grame de cocaina cu 20.000 de euro. Potrivit anchetatorilor,…