- Furtuna puternica de vineri seara a inundat strada Memorandumului. Oamenii umblau pe langa perete, pentru ca apa a acoperit trotuarele. Pe strada s-a format un adevarat lac, fiind o rupere de nori de circa 40 - 50 de minute in care au cazut 40 de litri pe metru patrat. Din fericire, nu au fost pagube…

- Un barbat a fost omorat in Camarașu de un consatean, in urma unei simple discuții, ziua in amiaza mare. ATENȚIE LA IMAGINI!Localnicii spun ca agresorul a bagat cuțitul in victima, direct in inima, fara mila. Nu se știe inca de la ce a izbucnit totul, dar cert este ca oamenii au ieșit pe strada pentru…

- CFR Cluj l-a vandut pe Emmanuel Yeboah la Brondby, iar in conturile clubului din Gruia a mai intrat o suma importanta. „Feroviarii” au cedat jucatori pe banda rulanta in actualul mercato și au mai acoperit astfel din datoriile care amenințau sa „sufoce” clubul. Transferul atacantului de 20 de ani in…

- Demisii in masa din asociația condusa de Mihai Curteanu, utilizata in planul prin care gruparea Realtopfarma planuia sa se razbune pe compania SDC, cu care este asociata in proiectul Transilvania Smart City.

- Nelu Varga a rabufnit dupa eliminarea lui CFR Cluj din Conference League și face anunțul care baga spaima in rivalele din Superliga. In ciuda faptului ca formația din Gruia vine dupa un sezon incheiat pe poziția a treia și a fost prima reprezentanta a Romaniei care a ieșit din competițiile europene,…

- Un barbat de 32 de ani a fost arestat preventiv, sambata, fiind acuzat ca a furat 7.000 de lei dintr-o biserica din Gherla, județul Cluj.Poliția Gherla a fost sesizata, in 21 iulie, despre faptul ca dintr-o biserica din Gherla au fost sustrași 7.000 de lei, noteaza Mediafax. CITESTE SI Ea este…

- George Becali, finantatorul FCSB, spune ca va merge impreuna cu preoții sa sfințeasca, duminica, Calea Victoriei, adica traseul pe care se desfasoara, sambata, marsul Bucharest Pride. „Nu ne putem opune. Ce putem face noi? Cand ei fac un mars, nu protestam, ca ei sunt liberi sa faca ce vor. Si noi suntem…

- Realtopfarma SA Tamași/Corbeanca, principalul dezvoltator din Transilvania Smart City, proiectul imobiliar mamut a Elenei Udrea, a intrat in insolvența, oficial la propria cerere, insa sentința de deschidere a procedurii inca nu a fost publicata in BPI, ceea ce inseamna, in teorie, ca ar putea fi anulata…