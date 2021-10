Preasfințitul Ambrozie, episcopul Giurgiului, a declarat intr-o predica de Sfanta Parascheva ca incendiile din spitale sunt o facatura și le-a transmis enoriașilor sai sa nu se grabeasca sa se vaccineze. „Nu va grabiti sa va vaccinati, lasati-i pe ei sa se vaccineze intai, intai toti parlamentarii si toti senatorii si deputatii si la urma, de […] The post Inca fața bisericeasca face campanie anti-vaccin Covid-19: „Nu va grabiti, lasați-i pe ei sa se vaccineze intai” first appeared on Ziarul National .