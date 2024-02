Stiri pe aceeasi tema

- Pallas, un Sagetator, iubește sa adune diferite ideologii și civilizații. Cu toate acestea, ești liber sa explorezi orice domeniu te intereseaza cel mai mult, fie ca este vorba despre lumea modei, media, arta sau orice altceva. Cei care spera la oportunitați generoase vor beneficia, de asemenea, de…

- Berbec Se ivesc cheltuieli importante. Minunat este faptul ca pe de alta parte este rost sa primesti la loc sumele cheltuite. Fii prudent si evita extravagantele sau investitiile pe termen lung. Fluctuatiile financiare sunt frecvente, astfel ca nu te poti baza pe ceva concret sau stabil. Rasfata ti…

- Aristotel în Retorica spunea c unul dintre cele mai urâte sentimente pe care îl poate manifesta fiina uman este invidia. În opinia lui aceasta este durerea cauzat de norocul celorlali.Pentru Kant invidia este sentimentul de repulsie de a ne vedea propriul bine acoperit de al altu...

- BERBEC Este posibil sa survina evenimente neprevazute care va impiedica sa va respectați programul stabilit pentru azi. Nu este cazul sa va ingrijorați, fiindca schimbarile survenite par sa va fie favorabile. Faceți cunoștința cu o persoana mai in varsta. TAUR Chiar daca sunteți foarte mulțumit de forma…

- Berbec (21 martie - 19 aprilie):Saptamana aceasta, veți fi plini de energie și determinare. Veți gasi soluții creative la problemele care va preocupa de ceva timp. Asigurați-va ca luați o pauza de odihna la mijlocul saptamanii pentru a va incarca bateriile.Taur (20 aprilie - 20 mai):In aceasta saptamana,…

- Berbec La sfarsitul acestei saptamani apar cheltuielilor necesare traiului zilnic. Insa pot aparea si cheltuieli pentru a chefui alaturi de prieteni sau pentru a ajuta pe cineva drag. Minunat este ca ai suficienti bani cat sa te achiti onorabil de toate. Pe de alta parte este posibil sa afli noutati…

- Ziua sta sub semnul deciziilor, fie in plan sentimental, fie in cel profesional! Berbec E momentul sa luați cateva decizii importante in plan profesioanl, insa nu e cazul sa va faceți griji, pentru ca experiența și simțul practic va vor ajuta sa alegeți in cel mai potrivit mod posibil. Evitați discuțiile…

- BerbecIn acest weekend se pare ca vei avea de a face cu prietenii. Subiectele abordate cu aceste persoane sunt legate de domeniul socio profesional in care activezi. Fii prudent si nu iti divulga intentiile sau proiectele in care esti implicat. Sunt persoane care poarta multe masti in preajma ta, asa…