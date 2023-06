Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Nationala Sindicala - „Gaudeamus" din invatamant superior si Federatia Sindicala Hermes din invatamant superior si cercetare stiintifica isi afirma sustinerea neconditionata pentru greva personalului din invatamantul preuniversitar.

- Doua importante federații sindicale din invațamantul superior susțin necondiționat greva profesorilor. Acestea au emis un comunicat de presa comun in sprijinul grevei cadrelor didactice. „Federația Naționala Sindicala – „GAUDEAMUS” din invațamant superior și Federația Sindicala Hermes din invațamant…

- Sindicatele din Educație au anunțat ca greva generala va continua și ca nu vor semna niciun acord, fie el și unul girat de Președintele Romaniei, daca nu li se garanteaza majorarea salariilor.

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Naționala Sindicala „Alma mater” cer Guvernului „sa gaseasca soluții pentru problemele din educație”, avertizand ca pe langa greva generala, declanșata luni, salariații din invațamant…

- Sindicaliștii din Educatie au transmis vineri seara, 19 mai, ca doar Guvernul poate detensiona situatia din sistem și s-au aratat deschiși la orice runda de negocieri venita din partea Guvernului.„Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie «Spiru Haret» si Federatia…

- In timp ce politicienii iși impart fotoliile ministeriale și alte funcții politice, revendicarile profesorilor se vor auzi in strada. Astazi, 17 mai, in intervalul orar 11:00 – 13:00, va avea loc greva de avertisment. Practic, profesorii vor intra la cursuri, dar nu vor susține activitatea didactica…

- Miercuri, 17 mai, intre orele 11:00 si 13:00, va avea loc o greva de avertisment in toate școlile in care exista membri de sindicat ai Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI). Cele trei mari sindicate din invațamant (Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din…

- Sindicalistii din trei mari federatii din Educatie au inceput strangerea de semnaturi pentru declanșarea grevei generale, in contextul in care solicitarile lor au ramas nerezolvate, iar Guvernul pregatește masuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare care vor afecta și mai mult angajatii din invatamant,…