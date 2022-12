Încă 30 de milioane pentru piste de biciclete CARAȘ-SEVERIN – Aceasta este suma, cu tot cu TVA, pentru care au fost semnate, la Ministerul Dezvoltarii, 12 noi contracte pentru 10 primarii carașene, pentru transport verde. In total, ministerul de resort a parafat 180 de noi contracte, pe componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliența, pentru 171 de unitați administrativ-teritoriale, avand o valoare totala de aproape 500 de milioane de lei! Contractele vizeaza asigurarea infrastructurii pentru transportul verde prin construirea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local sau metropolitan… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

