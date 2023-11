Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa Someș S.A., operator regional de apa aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, continua lucrarile de extindere a rețelei de canalizare pe patru strazi din localitatea Camarașu.

- Compania de Apa Someș S.A. continua lucrarile de extindere a rețelei de canalizare pe patru strazi din localitatea Camarașu. In acest moment investiția inregistreaza un progres de cca. 85%, fiind aproape de finalizare rețeaua de canalizare, dar și construcția a doua noi stații de pompare a apei uzate.…

- Compania de Apa „Someș” S.A a finalizat lucrarile de extindere, pe fonduri europene, a rețelei de canalizare pe patru strazi din zona de nord a municipiului Cluj-Napoca: Rubinului, Perlei, Ionel Teodoreanu și Breaza. Noile rețele de canalizare, in lungime de 4,75 km, vin in completarea lucrarilor de…

- Compania de Apa „Someș” S.A. a finalizat lucrarile de extindere, pe fonduri europene, a rețelei de canalizare pe patru strazi din zona de nord a municipiului Cluj-Napoca: Rubinului, Perlei, Ionel Teodoreanu și Breaza.

- Compania de Apa „Someș” S.A continua lucrarile de modernizare, cu fonduri europene, a rețelelor de apa și canalizare din municipiul Cluj-Napoca. Astfel, lucrarile de inlocuire și reabilitare a conductelor de apa și de canalizare aflate in execuție pe noua strazi inregistreaza un progres fizic de 55%,…

- Consiliul Județean Cluj și Compania de Apa „Someș” continua in ritm susținut lucrarile de extindere a rețelei de apa potabila in comuna Recea Cristur, respectiv in localitatea de reședința și in satul Caprioara.

- Consiliul Județean a extins rețelele de apa și canalizare din Mociu Compania de Apa Someș S.A., societate aflata sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a finalizat investiția de extindere

- Compania de Apa Someș S.A. a finalizat investiția de extindere a rețelelor edilitare din satul Mociu, comuna Mociu. Astfel, au fost extinse conducta de distribuție a apei pe o lungime de 1,69 km și rețeaua de canalizare pe o distanța de peste 1 km. De asemenea, au fost realizate branșamente și racorduri…