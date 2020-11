Încă 214 de mureșeni, confirmați cu coronavirus Pana astazi, 25 noiembrie, in județul Mureș au fost confirmate 11.246 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 126 cazuri noi de persoane infectate. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 412 persoane cu test pozitiv in spitalele din județ. Alte 72 de persoane sunt internate cu […] The post Inca 214 de mureșeni... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus in Romania, 22 noiembrie 2020. Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 131 de noi decese, in timp ce la ATI sunt internati 1.174 de pacienti. Romania a trecut de pragul…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 383.743 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județeFața de ultima raportare, au fost inregistrate 10.269 cazuri…

- Pana astazi, 12 noiembrie, in județul Mureș au fost confirmate 8.067 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 323 cazuri noi de persoane infectate. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 556 persoane cu test pozitiv in…

- Pana astazi, 11 noiembrie, in județul Mureș au fost confirmate 7.746 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 323 cazuri noi de persoane infectate. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 566 persoane cu test pozitiv in…

- In ultimele 24 de ore au fost 7.304 cazuri noi de COVID-19, din 31.005 teste. Alte 177 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit. La terapie intensiva sunt 1.093 de pacienți COVID. Pana astazi, 10 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 314.295 de cazuri de persoane infectate…

- Pana astazi, 5 noiembrie, in județul Mureș au fost confirmate 6.328 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 343 cazuri noi de persoane infectate. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 443 persoane cu test pozitiv in…

- Pana astazi, 4 noiembrie, in județul Mureș au fost confirmate 5.985 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 242 cazuri noi de persoane infectate. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 429 persoane cu test pozitiv in…

- Pana astazi, 4 septembrie 2020, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 92.595 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 39.626 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.868 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…