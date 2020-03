Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre victimele COVID- 19 este un barbat, de 57 de ani, din județul Timiș. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara. Rezultatul testarii din data de 28.03.2020 a confirmat ca pacientul eate pozitiv.…

- Inca doua persoane infectate cu COVID-19 s-au stins, astfel ca bilanțul morților ajunge la 46, anunța autoritațile. Deces 45: Barbat, 57 de ani, jud. Timiș. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara. Rezultatul…

- Ziarul Unirea Inca doua DECESE provocate de coronavirus in Romania: Doi barbați, de 57 și 70 de ani, din Timiș, cu afecțiuni preexistente Grupul de Comunicare Strategicpa a informat luni la amiaza ca au fost inregistrate inca doua decese provocate de COVID-19. Este vorba despre doi barbați din județul…

- In cursul acestei dimineți a fost confirmat cel de-al 44-lea deces datorat infectarii cu COVID-19, pe teritoriul Romaniei. Deces – 44 “Barbat, 74 de ani, jud. Satu Mare. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic unicipal Oradea. Rezultatul…

- 40 de decese in Romania, din cauza COVID-19, intre care și o tanara de 27 de ani, bolnava de diabet. Inca doua decese au fost inregistrate duminica. Deces 39 Barbat, 71 ani, județul Suceava (contact cu o persoana care a revenit din Austria). In data de 25.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru…

- Premieru Ludovic Orban anunța clar: toți cei care au murit de coronavirus in Romania au murit de alte cauze, de fapt.Citește și: O stewardesa Ryanair a EXPLODAT la adresa romanilor veniți din diaspora: Acum cand nu mai aveți ce fura, pe cine prosti, inșela va intoarceți in țara asta "Pe…

- Trei noi decese in Romania din cauza coronavirusului au fost anunțate miercuri seara. Este vorba despre un barbat de 63 ani din județul Neamț și de doua femei, ambele in varsta de 70 de ani și din județul Suceava. Astfel, bilanțul persoanelor decedate din cauza Covid-19 in țara noastra a ajuns la 17.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri seara, alte 3 decese ale unor pacienți diagnosticați cu noul coronavirus. Bilanțul provizoriu al epidemiei de COVID-19 urca la 17 cazuri mortale. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri seara, alte 3 decese ale unor pacienți diagnosticați…