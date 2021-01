Încă 10 cazuri de infectare cu noua tulpină britanică în România MedLife afirma ca, din 79 de probe de SARS-CoV-2 recoltate din mai multe orase ale tarii, in cadrul unui studiu, 10 contin noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie. Dintre acestea, sase provin din Bucuresti, iar cate doua din Valcea si Cluj. Specialistii considera, astfel, ca exista posibilitatea unei transmiteri comunitare a noii tulpini. Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de MedLife, in urma unei analize efectuata de catre specialistii MedLife parte a diviziei de cercetare din cadrul grupului, din cele 79 de genomuri SARS-CoV-2, probe recoltate in perioada 13 – 21 ianuarie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

