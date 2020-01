Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui joi, 23 ianuarie 2020, in sala „Gheorghe Maniu”, incepand cu ora 16:00, conferința „Datoria vieții noastre” – Generație și implicare la elitele romanești in perioada moderna, susținuta de academicianul Ioan Bolovan. Evenimentul va inaugura manifestarile…

- Ziua Culturii Nationale trebuie sa orienteze comunitatea noastra spre valorile noastre spirituale alaturate valorilor omenirii, a afirmat presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, miercuri, in deschiderea sesiunii festive "Sincroniile europene ale culturii romane", dedicata Zilei Culturii Nationale.…

- Nascut la 1 ianuarie 1955, in localitatea Santioana, judetul Cluj, academicianul Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, a fost ales membru corespondent al Academiei Romane in noiembrie 2001, la varsta de 46 de ani. Din martie 2010 este membru titular in cadrul Sectiei de stiinte istorice si…

- Academia Romana a anuntat redeschiderea Muzeului de arta „George Oprescu“ aflat in strada Dr. Clunet 16, cartierul Cotroceni, potrivit news.ro.Ceremonia va avea loc incepand cu ora 12.00, iar la eveniment vor fi prezenti Ioan-Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, Razvan Theodorescu, vicepresedinte,…

- Comunicat de presa 26 noiembrie 2019 Academia Romana anunța redeschiderea Muzeului de arta „George Oprescu" miercuri, 27 noiembrie 2019. Ceremonia va avea loc incepand cu ora 12 la sediul situat in strada Dr. Clunet nr. 16, din cartierul Cotroceni, in prezența acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei…

- Iubitorii de cultura pot rasfoi, virtual, un nou numar al revistei Caiete Silvane. In aceasta perioada a aparut ediția on-line a nr. 178, noiembrie 2019 al revistei Caiete Silvane, publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, Consiliului…

- Odata cu premierul desemnat, Ludovic Orban, am avut parte si de o premiera ȋn politica romaneasca. Ludovic Orban a devenit primul premier care s-a intalnit, inainte de votul de investitura, cu reprezentantii Bancii Nationale, ai societatii civile, ai mediului academic, ai mediului de afaceri, ai patronatelor…