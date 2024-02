Înapoi la victorii Dupa eșecul cu echipa clubului “Dan Dacian”, pentru fetele de la CSM Ploiesti, sezonul a continuat cu o victorie la pas. La inceputul returului Fazei I a campionatului, echipa de baschet fete „U18” a CSM Ploiesti s-a deplasat la Bucuresti, pentru jocul cu ABC Leii. Formatie de mijlocul clasamentului care, asa cum era de asteptat, nu le-a pus mari probleme fetelor noastre, scorul final 96-57 (31-15, 16-12, 18-15, 31-15), scutindu-ne de prea multe comentarii. Ceva apropiat de rezultatul din tur, atunci consemnandu-se un 97-46 pentru CSM Ploiesti in Sala „Olimpia”. Lotul folosit de Loredana Munteanu… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

