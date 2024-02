Au bătut liderul „la pas” CSM Petrolul 2 Ploiesti a obtinut cea de-a 8-a victorie consecutiva pe teren propriu in Liga I de Baschet Masculin, dupa ce a trecut cu 86-71 (18-17, 25-17, 23-14, 20-23) de prima clasata in Grupa B, CS Universitatea Cluj-Napoca. Chiar și fara cativa oameni importanti, Lorenzo Diaconescu, Robert Patraru sau David Rasoga lipsind din diverse motive, dar cu un Codrut Dinu in zi de sut, trupa pregatita de Ionut Ivan a condus ostilitatile aproape in permanenta, oaspetii reusind sa tina aproape numai in debutul partidei. Plusul de energie, jocul bun al oamenilor ”mari”, George Angelian si Rares Movileanu… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet U18 a CSM Petrolul Ploiesti a incheiat turul Grupei Nationale cu victorii pe linie, dupa ce a reusit sa castige și meciul sustinut pe terenul Stiintei Bucuresti, scor 80-78 (18-12, 30-23, 18-19, 14-24)! Cel de-al 7-lea succes stagional s-a conturat la capatul unei confruntari pe care…

- Sala Sporturilor Olimpia ramane taram interzis pentru formatiile din Grupa B a Ligii I de Baschet Masculin, echipa secunda a CSM Petrolul Ploiesti reusind sa obtina cea de-a 7-a victorie consecutiva pe teren propriu: 101-73 (25-17, 30-14, 24-17, 19-23) cu CSM 2 Constanta. Baietii pregatiti de Ionut…

- Revenita marți seara de la Cluj-Napoca, unde s-a impus cu 63-59, echipa de baschet U18 a CSM Petrolul Ploiesti a avut parte , miercuri dupa-amiaza, de un nou meci in Grupa Nationala, in compania celor de la CSO Voluntari. Derbi pe hartie, adversarii avand o singura infrangere in primele sase runde,…

- Echipa secunda a CSM Petrolul Ploiesti ramane invincibila in Sala Sporturilor Olimpia, reusind sa obtina cea de-a 5-a victorie consecutiva pe teren propriu in Grupa B a Ligii I de Baschet Masculin! Baietii pregatiti de Ionut Ivan si Cristi Trandafir s-au impus din nou fara probleme, scor 87-50 (19-14,…

- Echipa „satelit” a CSM Petrolul Ploiesti a pierdut cu 87-78 (20-18, 30-23, 23-21, 14-16) meciul jucat pe terenul echipei a doua a celor de la CSM Targu Mures. Fara cei cinci jucatori de la prima echipa – Codrut Dinu, George Angelian, Robert Patraru, David Rasoga si Lorenzo Diaconescu, primii trei din…

- Antrenorul coordonator al sectiei de baschet a CSM Petrolul Ploiesti, Ionut Ivan va participa, alaturi de jucatorii David Rasoga si Federico Diaconescu, in perioada 17-30 decembrie, la un stagiu centralizat al echipei nationale de juniori „U16” a Romaniei, ce se va desfasura la Ploiesti. Ionut Ivan…

- Echipa secunda a CSM Petrolul Ploiesti a respectat „regula” instituita in acest sezon al Ligii I de baschet masculin si a castigat cel de-al treilea meci sustinut pe teren propriu in Grupa B a esalonului secund. A fost 63-53 (11-12, 17-17, 18-16, 17-8) pentru baietii pregatiti de Ionut Ivan si Cristi…

- Deplasare lunga si dificila pentru CSM Petrolul 2 Ploiesti, in etapa a 6-a a Ligii I de baschet masculin: la Cluj-Napoca, pe terenul singurei formatii cu victorii pe linie in Grupa B, CS Universitatea! Chiar si asa stand lucrurile si mizand pe un lot din care au lipsit o parte dintre jucatorii si pentru…