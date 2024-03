CSM Petrolul Ploiesti U18 a obtinut, in Sala „Olimpia”, victoria cu numarul 12 a sezonului, din tot atatea partide, in fata ocupantei pozitiei secunde in Grupa Nationala, U-BT Cluj-Napoca! A fost 69-57 (22-16, 14-11, 9-13, 24-17) pentru baietii pregatiti de Ionut Ivan, la capatul unei intalniri in care au fost ceva emotii in partea secunda, atunci cand oaspetii au reusit sa egaleze in cateva randuri si au trait iluzia unei surprize. Nu a fost insa cazul, pentru ca ultimul sfert le-a apartinut clar ploiestenilor, diferenta de pe table ajungand, la un moment dat, si la 17 puncte. Pentru echipa noastra,…