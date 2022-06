Inaltarea Domnului: Meniu de sarbatoare, oferit pacientilor constanteni de Arimex Comexim 2000 SRL

Stiri pe aceeasi tema

- 2 iunie 2022: Nedeea Almașana, tradiția care aduce fiii satului acasa. PROGRAM 2 iunie 2022: Nedeea Almașana, tradiția care aduce fiii satului acasa. PROGRAM Joi, 2 iunie 2022, primaria comunei Almașu mare organizeaza tradiționala sarbatoare, Nedeea Almașana, tradiția care aduce fiii satului acasa ajungand…

- Inalțarea Domnului 2022. Cand este și ce nu ai voie sa faci in aceasta zi. Inalțarea Domnului 2022 sau Ispas, cum i se mai spune, este o sarbatoare pe care creștinii ortodocși o sarbatoresc in fiecare an, potrivit Calendarului Creștin Ortodox. Aceasta nu are o data fixa, deoarece se sarbatorește la…

- In ziua de joi, 2 iunie 2022, la ora 12.00, clopotele bisericilor ortodoxe din Patriarhia Romana vor fi trase in semn de vesnica pomenire, de pretuire si recunostinta pentru eroii care s au jertfit pentru popor, credinta si tara.Potrivit unui comunicat al Patriarhiei Romane, pomenirea eroilor romani…

- Paștele cailor este o sarbatoare care cade in aceeași zi cu Inalțarea Domnului sau ziua de Ispas, adica exact la 40 de zile dupa Paști (joia din saptamana a șasea dupa Paști). Mai este cunoscuta drept "Joia iepelor".Utilizare populara a termenului ”Paștele cailor”Expresia ”la paștele cailor” a intrat…

- Pentru mine, Paștile au fost intotdeauna sarbatori petrecute in familie. Fie ca eram la țara sau in oraș, am avut parte de atmosfera aparte data de cateva obiceiuri specifice acestor zile de sarbatoare. Deși puse la index de regimul comunist, Paștile aduceau pe mai toate mesele oua vopsite, unele avand…

- Ca in fiecare an, la Constanta si nu numai, structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne vor actiona in perioada minivacantei de 1 Mai si a Sarbatorilor Pascale Pe 24 aprilie, romanii sarbatoresc Pastele Ortodox. Fata de ultimii 2 ani, aceasta sarbatoare sfanta se va desfasura fara restrictii,…

- 4 au spus ca nu stiu sau nu au raspuns Romanii prefera sa stea acasa de sarbatorile pascale Pe 24 aprilie, romanii sarbatoresc Pastele Ortodox. Fata de ultimii 2 ani, aceasta sarbatoare sfanta se va desfasura fara restrictii, ceea ce inseamna vacante, petreceri si orice alte activitati pe care romanii…

- OrtodoxeSf. Ier. Iacob Marturisitorul; Sf. Cuv. SerapionGreco-catoliceSf. cuv. ep. Iacob MarturisitorulRomano-catoliceSf. Nicolae de Flue, pustnicSfantul Ierarh Iacob Marturisitorul este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 21 martie.Sfantul Iacob a trait in vremea imparatului Constantin…