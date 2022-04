Inacceptabile: Caricaturile publicate de Ambasada Rusiei la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski le-a cerut agricultorilor ucraineni sa faca eforturi pentru a mentine nivelul productiei de cereale, in ciuda dificultaților provocate de invazia rușilor, pentru a evita o criza in aprovizionarea cu alimente pe plan global, relateaza agentia DPA. In cazul Europei, de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca in acest moment Rusia are de ales intre calea dialogului sau conflictul deschis. Intr-o conferința de presa ținuta impreuna cu omologul sau francez, Bogdan Aurescu a declarat ca Uniunea Europeana pregatește un pachet masiv de sancțiuni pentru…

- Franța va incepe saptamana aceasta sa administreze pastila Pfizer anti-COVID, prima pastila pentru tratarea COVID-19 aprobata in 27 de țari din UE. Franța se confrunta in continuare cu foarte multe cazuri de infectare cu coronavirus, insa numarul de spitalizarile pentru cazurile grave a scazut, iar…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat joi ca a aprobat pastila anti-Covid produsa de Pfizer, devenind astfel primul medicament antiviral administrat pe cale orala autorizat in Uniunea Europeana, potrivit Reuters . EMA „a recomandat ca Paxlovid sa fie autorizat pentru tratamentul COVID-19…

- Franța a inregistrat un nou record de infectari Covid-19, marți seara fiind raportate peste 464.000 de cazuri in interval de 24 de ore. Este cel mai mare numar de contaminari inregistrat intr-o singura zi de la inceperea pandemiei. Este și cel mai mare bilanț zilnic inregistrat, pana acum, in Uniunea…

- Guvernul francez, care in urma cu zece zile sustinea ca jucatorul Novak Djokovic ar putea participa la turneul de la Roland Garros, chiar daca nu era vaccinat impotriva COVID-19, a anunțat ca toti sportivii care vor concura la turneul de Grand Slam de la Paris vor trebui sa aiba schema completa de vaccinare,…

- Statele Unite ale Americii au raportat luni 1,35 de milioane de noi infectari cu coronavirus, potrivit unei centralizari Reuters. Este cel mai mare bilanț zilnic inregistrat de vreo țara in pandemie. Recordul anterior, de 1,03 milioane de cazuri, a fost inregistrat pe 3 ianuarie. In fiecare zi de luni…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta preluarea de catre Franta, la 1 ianuarie 2022, a Presedintiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene, precum si obiectivele ambitioase formulate de aceasta in raport cu agenda europeana pentru urmatoarele sase luni. “Asumarea de catre Franta a mandatului de Presedintie…