În weekend va ploua torențial în aproape toată țara. Cod galben de averse, vijelii și grindină Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica și ploi torențiale care va afecta aproape toata țara in acest weekend. Vineri, la ora 10.00 a intrat in vigoare o informare meteorologica, in vigoare pana duminica, ora 23.00. In acest interval, instabilitatea atmosferica se va accentua treptat și se va manifesta prin averse ce […] The post In weekend va ploua torențial in aproape toata țara. Cod galben de averse, vijelii și grindina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

