În UE vor circula doar maşini electrice din 2035 Statele membre UE au aprobat in noaptea de marti spre miercuri planul Comisiei Europene de a reduce la zero emisiile de CO2 la masinile noi incepand din 2035, impunand astfel motoare 100% electrice, informeaza AFP. Aceasta propunere, anuntata de executivul european in iulie 2021, va insemna incetarea de facto a vanzarilor de vehicule pe benzina si diesel in UE incepand cu 2035. Masura trebuie sa contribuie la atingerea obiectivelor climatice, in special neutralitatea carbonului pana in 2050. La solicitarea catorva tari, printre care Germania si Italia, cei 27 au convenit totusi sa ia in considerare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țarile UE au ajuns miercuri dimineața la un acord privind mai multe legi pentru combaterea schimbarilor climatice, susținand eliminarea treptata a vanzarilor de mașini noi care utilizeaza combustibili fosili pana in 2035 și crearea unui fond pentru a-i proteja pe cei mai saraci, scrie Reuters. Dupa…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat, in noaptea de marti spre miercuri, proiectul Comisiei de a reduce la zero emisiile de CO2 la masinile noi din Europa incepand din 2035, impunand motoare 100- electrice, scrie AFP. Aceasta propunere, anuntata de executivul european in iulie 2021,…

- Statele membre UE au aprobat in noaptea de marti spre miercuri planul Comisiei Europene de a reduce la zero emisiile de CO2 la masinile noi incepand din 2035, impunand astfel motoare 100% electrice, informeaza AFP. Aceasta propunere, anuntata de executivul european in iulie 2021, va insemna incetarea…

- Aceasta propunere, anuntata de executivul european in iulie 2021, va insemna oprirea de facto a vehiculelor pe benzina si diesel in UE incepand din 2035. Masura trebuie sa contribuie la atingerea obiectivelor climatice ale continentului, in special neutralitatea carbonului pana in 2050. La cererea catorva…

- Italia, Portugalia, Slovacia, Bulgaria și Romania vor sa intarzie cu cinci ani planul UE de a interzice efectiv vanzarea de noi mașini pe benzina și motorina incepand din 2035, conform unui document consultat de Reuters și citat de Rador. Și Germania a anunțat public ca nu susține propunerea radicala…

- Ucraina este unul dintre cei mai importanți furnizori de grau la nivel global, dar transporturile sale au fost blocate și peste 20 de milioane de tone de cereale au ramas inchise in silozuri de cand Rusia a invadat țara, in februarie și, ulterior, a blocat porturile. Luni, situația a fost catalogata…

- Romania avea in 2020 un numar de 844.015 exploatatii viticole, adica echivalentul a 37,9% din cele 2,2 milioane de exploatatii viticole care existau in intreaga Uniune Europeana, arata datele publicate de Eurostat. Marea majoritate a exploatatiilor viticole din UE sunt foarte mici, 83,3% dintre acestea…

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a reacționat cu ironie la relatarile privind acordul Comisiei Europene ca țarile europene sa plateasca gazul rusesc in ruble. „Comisia Europeana a permis plata gazelor in ruble și considera ca decretul președintelui Rusiei…