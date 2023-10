Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a doua zi a vizitei la Bruxelles, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, s-a intilnit cu vicepreședinta Comisiei Europene, Vera Jourova. In cadrul discuțiilor, ministra Justiției a trecut in revista evoluțiile privind reforma jusției și acțiunile intreprinse pentru a spori increderea…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma sambata ca Banca de resurse genetice vegetale din Buzau este un exemplu ca putem face cercetare in Romania, ca putem oferi sprijin cercetatorilor romani si ca va solicita Comisiei Europene sprijin financiar pentru extinderea proiectului. ”Banca…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost la Bruxelles pentru a negocia posibilitatea ca Romania sa nu se inscrie in ținta de deficit bugetar in acest an. Principalul argument al premierului a fost ca Romania cheltuie foarte mulți bani pentru a ajuta Ucraina și de aceea am ieșit din ținta asumata de deficit.La…

- Marcel Boloș, a recunoscut ca exista o astfel de presiune asupra guvernului de la București. Ministrul de Finanțe a vorbit despre stadiul negocierilor cu instituțiilor UE pe masurile fiscal-bugetare enumerand ceea ce cuprinde proiectul austeritații menționand ca spera la un acord in Coaliție in cateva…

- In toate marile orase din Europa chiriasii se confrunta cu o diminuarea semnificativa a ofertei, ceea ce duce preturile la valori record, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. Cresterea ratelor la creditele ipotecare i-a facut pe oameni sa renunte la achizitionarea de proprietati, tocmai cand inflatia…

- Marcel Bolos a declarat, joi seara, la Antena 3, ca la Bruxelles se vor discuta ”problemele care tin de implementarea PNRR, in special zona de reforme pentru ceea ce inseamna pensiile generale, pensiile speciale, dar si reforma salarizarii unice, precum si problema sustenabilitatii financiare pe termen…

- Laboratorul de Pomicultura Integrata al Facultații de Horticultura din cadrul Universitații de Științe Agronomice si Medicina Veterinara București a organizat o degustare de afine pentru public. Oameni din cele mai diverse categorii profesionale au fost invitați sa deguste și sa noteze 31 de sortimente…

- Transformatorul din curtea Spitalului Nicolae Robanescu din Bucuresti, care a explodat si a generat un incendiu, era in garanție, a declarat premierul Marcel Ciolacu, miercuri dimineata, informeaza News.ro.Premierul Marcel Ciolacu a venit miercuri dimineata la Spitalul Marie Curie, unde au fost transferați…