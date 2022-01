Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, bitcoin a coborat pana la 40.938 dolari pe unitate, un nivel minim dupa data de 29 septembrie, fiind ulterior tranzactionata in declin cu peste 3%, la 41.704 dolari pe unitate, dupa date mixte de pe piata americana a muncii. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume s-a depreciat cu peste 40%…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, joi seara, ca nu poate intelege ce se intampla in Bucuresti, de ce peste o mie de blocuri nu au incalzire si de ce nu exista investitii in repararea tevilor de termoficare, mai ales ca sunt bani pentru astfel de lucrari. Intrebat, joi seara, ce parere…

- Piața imobiliara inregistreaza creșteri semnificative. Anul trecut prețul apartamentelor la nivel național a crescut cu aproape 15 procente. Cele mai mari scumpiri s-au inregistrat in Brașov, iar la polul opus se afla Timișoara. Dezvoltatorii imobiliari spun ca aceste tendinte vor continua și in 2022.…

- Piata asigurarilor a crescut cu 15% in primele noua luni, ale anului, in pofida pandemiei si a falimentului celei mai mari companii care vindea RCA, City Insurance. “Revenind la piata asigurarilor, pentru ca m-ati intrebat, intr-adevar a existat putina tensiune pe piata. Totusi, in ciuda pandemiei aceasta…

- Turcia a schimbat din nou ministrul de Finanțe, pe fondul cresterii ingrijorarilor legate de scaderea valorii lirei turcesti, dupa cum anunța BBC. Lutfi Elvan a petrecut un singur an in functie, dar, potrivit informatiilor, nu era de acord cu politicile presedintelui Erdogan de reducere agresiva a ratei…

- Moneda naționala din Turcia incearca sa iși revina dupa prabușirea la minime istorice marți, insa furia cetațenilor crește, potrivit cotidianului elen To Vima. O scadere cu 43 la suta de la inceputul acestui an a valorii lirei in raport cu dolarul a dus la o reducere dramatica a puterii de cumparare.…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Cristian Diaconescu, a declarat ca “tema fuziunii” dintre PNL si PMP nu a fost dezbatuta in formatiunea politica pe care o conduce, dar ca, in cursul zilei de sambata, va avea loc “o discutie” despre cooperarea cu liberalii. “Am vazut stirea ca fuziunea este…

- Paradox in Romania: Fug de vaccinul antiCOVID, dar cumpara de la piața, fara sa stea pe ganduri, antivirale rusești neautorizate In piețele de la noi se vand la negru medicamente antivirale rusești neautorizate in Uniunea Europeana. Situație paradoxala in Romania. In timp ce spitalele sunt pline de…