- Rusia deplaseaza rezerve din batalioanele de asalt catre regiunea Harkov in nord-estul Ucrainei pentru a incerca sa cucereasca orasul Kupiansk, unde se afla un important nod logistic ce poate fi un punct de plecare pentru o ofensiva mai ampla spre vest, relateaza sambata agentia EFE, citand responsabili…

- Mai mulți oficiali ucraineni au subliniat complexitatea situației din prima linie, afirmand ca forțele ucrainene pastreaza controlul asupra spațiului de lupta.Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) l-a citat pe comandantul șef al Ucrainei, Valerii Zaluzhnyi, care a subliniat intensitatea sporita…

- Armata rusa și-a continuat ofensiva in zona Avdiivka, avand succes in unele zone ale frontului, unde a inaintat aproximativ 3 kilometri. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a vorbit compatrioților, luni seara, despre „veștile bune” din Romania, anunțand ca s-a deschis un centru de instruire…

- Ucraina a intensificat atacurile impotriva armatei ruse, a logisticii și a altor ținte importante in zonele posterioare din Ucraina și Rusia ocupate, a anunțat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) din SUA in cea mai recenta evaluare din 12 noiembrie.Cel puțin trei ofițeri ruși au fost uciși…

- Șeful centrului de informații al Forțelor de Aparare Estoniene, Ants Kiviselg, a declarat ca activarea trupelor rusești in districtele Avdiivka și Kupiansk indica pregatirea unei noi ofensive, conform Ukrainskaia Pravda.Conform evaluarii armatei estoniene, Rusia are in prezent obuze de artilerie…

- Sistemele de rachete tactice ale armatei (ATACMS) furnizate de SUA vor forța probabil comandamentul rus sa aleaga intre fortificarea depozitelor de muniții existente sau dispersarea lor in continuare in parțile ocupate ale Ucrainei, a declarat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in cea mai recenta…

- In școala subterana elevii vor putea sa iși continue studiile in ciuda amenințarii atacurilor aeriene, a declarat primarul din Harkov, Ihor Terejov, citat de BBC, relateaza News.ro.Decizia de construcție a unei astfel de școli vine in contextul in care, de la inceputul razboiului din Ucraina, in urma…

- Forțele ucrainene au avansat in apropierea satului Orikhovo-Vasilivka, situat la 11 kilometri nord-vest de Bahmut, regiunea Donețk, arata imagini geocalizate analizate de Institutul pentru Studiul Razboiului. Potrivit raportului ISW, trupele ucrainene și-au continuat acțiunile de contraofensiva in vestul…