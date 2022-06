Stiri pe aceeasi tema

Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca intentioneaza sa aiba o conversatie cu omologul sau chinez Xi Jinping, informeaza miercuri AFP.

Presedintele american Joe Biden anunta luni ca este "putin probabil" sa efectueze o vizita in Ucraina in marja unui turneu in Europa, relateaza AFP, potrivit news.ro.

SUA ar putea elimina unele tarife vamale impuse de Donald Trump produselor chinezesti. Președintele SUA, Joe Biden, intentioneaza sa discute subiectul cu președintele Chinei, Xi Jinping.

Sefa guvernului neozeelandez, Jacinda Ardern, va fi primita de presedintele american Joe Biden "saptamana viitoare", a anuntat joi Casa Alba, informeaza vineri AFP, potrivit Agerpres.

Presedintele american, Joe Biden, va lua cuvantul miercuri la funeraliile fostului secretar de stat american Madeleine Albright, in fata intregii elite politice si diplomatice de la Washington, a anuntat marti Casa Alba, noteaza AFP.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii liniștește pe romani și spune ca țara noastra nu foarte expusa in fața crizei alimentare anunțate de liderii lumii.

Presedintele american Joe Biden va discuta marti, prin videoconferinta, cu liderii din Franta, Regatul Unit, Germania si Italia despre razboiul din Ucraina, a anuntat Casa Alba, citata de AFP si Reuters.