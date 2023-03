Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sirian Bashar al-Assad efectueaza duminica o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite (EAU), intr-un moment in care mai multe tari arabe isi reiau contactele cu Damascul, izolat pe plan diplomatic de peste zece ani, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat sambata Monumentul Martirilor si Marea Moschee din Abu Dhabi, in prima zi a vizitei oficiale pe care o efectueaza in Emiratele Arabe Unite, anunța Rador.Potrivit Administratiei Prezidentiale, a depus o coroana de flori si a semnat in cartile de onoare deschise…

- Președintele Klaus Iohannis are un program incarcat in sarcinile sale de lucru, mai ales in privința vizitelor externe. Dupa vizitele de lucru in interesul Romaniei in Japonia sau Singapore, acum președintele Klaus Iohannis efectueaza o vizita in Emiratele Arabe Unite. –Publicația BoardingPass susține…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a fost invitat sambata, 18 martie 2023, de catre autoritațile emirateze sa viziteze doua simboluri ale culturii și istoriei naționale: Monumentul Martirilor și Marea Moschee din Abu Dhabi. Fii la curent…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a salutat miercuri orice 'pozitie pozitiva' venind din partea statelor arabe, dintre care unele s-au apropiat de Damasc dupa cutremurul devastator care a lovit Turcia si Siria, transmite AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Belinda Bencic, campioana olimpica en titre, s-a calificat in finala turneului WTA de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dupa ce a trecut fara probleme in doua seturi, 6-2, 6-3, de brazilianca Beatriz Haddad Maia, sambata in penultimul act al competitiei, informeaza…

- Turcia este gata sa recunoasca regimul lui Bashar al-Assad, daca Siria va refuza sa recunoasca autonomia kurzilor din nordul Siriei susținuți de americani, scrie Bloomberg. Rusia și Emiratele Arabe Unite sunt mediatori in acest joc de putere la nivel inalt care afecteaza interesele americane in regiune.…

- Supercupa Argentinei va avea loc pentru prima data in afara tarii, la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite, pe 20 ianuarie, cand Boca Juniors va primi replica lui Racing Club, a anuntat joi federatia de fotbal de la Buenos Aires (AFA), transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…