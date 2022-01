Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 1.317 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 4,457 teste, dintre care 2.025 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 785 cazuri. In Timis, 275 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 26 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 600 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate mai putine teste decat de obicei: 1.599, dintre care 795 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 377 cazuri. In Timis, 193 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 513 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.830 teste, dintre care 1.884 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 251 de cazuri. In Timis, 186 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 21 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 352 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.344 teste, dintre care 1.590 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 193 de cazuri. In Timis, 187 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 20 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 48 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.024 teste, dintre care 1.007 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 36 cazuri. In Timis, 146 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 24 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 73 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.495 teste, dintre care 1.073 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 41 de cazuri. In Timis, 254 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 37 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 78 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.761 teste, dintre care 891 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 55 de cazuri. In Timis, 283 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 38 la ATI. In ultimele 24…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 162 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.088 teste, dintre care 1.220 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 82 cazuri. In Timis, 465 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 60 la ATI. In ultimele 24…