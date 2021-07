În Sri Lanka, niște muncitori au descoperit un filon de safir cu o valoare de peste 100 milioane de dolari Cațiva muncitori care sapau un puț pentru o fantana in curtea unui negustor de pietre prețioase din Sri Lanka au descoperit un flion de safire ce cantarea peste 450 de kilograme in valoare de peste 100 de milioane de dolari, relateaza Insider . Descoperirea norocoasa a fost facuta in orașul Ratnapura din sudul țarii, acesta fiind cunoscut in Sri Lanka drept „orașul pietrelor prețioase”. Filonul, care a fost numit „Safirul intamplarii fericite”, are o lungime de aproape 100 de centimetri și o lațime de 71 de centimetri. Gamage, negustorul de pietre prețioase in curtea caruia a fost facuta descoperirea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muncitorii care sapau un puț pentru o fântâna în curtea unui negustor de pietre prețioase din Sri Lanka au facut o descoperire spectaculoasa - un flion de safire ce cântarea peste 450 de kilograme în valoare de peste 100 de milioane de dolari, relateaza Insider.Descoperirea…

- O pictura realizata de Winston Churchill, fostul Ministru de finanțe al Regatului Unit, oferita prietenului sau, armatorul grec Aristotel Onassis, a fost vanduta cu 1,84 milioane de dolari in cadrul unei vanzari organizate miercuri la New York de casa de

- Imaginea unui personaj digital realizat din pixeli a fost vanduta la Sotheby’s din New York pentru suma exorbitanta de 11,7 milioane de dolari. Este al doilea obiect digital cel mai scump din istorie, scrie Le Figaro. Cea mai scumpa lucrare este “Everydays” a artistului Beeple și a fost vanduta cu suma…

- O moneda de colectie, din aur, a fost vanduta in Statele Unite pentru 18,9 milioane de dolari, in urma unei licitatii organizata la New York. Este cel mai mare preț platit vreodata pentru o moneda.

- Banca elvetiana Julius Baer a acceptat sa plateasca aproape 80 de milioane de dolari Statelor Unite ale Americii (SUA) pentru a se inceta urmarirea in Justitie. In legatura cu scandalul de coruptie din cadrul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA). Banca a recunoscut in fata unui tribunal din New…

- O pictura a lui Pablo Picasso s-a vandut cu peste 100 de milioane de dolari la o licitatie, in New York. Este vorba despre „Femeie sezand la o fereastra”, din 1932. Dupa aproape 20 de minute de licitatie stransa, pretul a ajuns la 90 de milioane de dolari si, cu taxele si comisioanele adaugate, pretul…

- Tabloul artistului Pablo Picasso „Femeie sezind linga o fereastra” (Femme assise pres d'une fenetre) a fost vindut la New York de Christie's pentru 103 milioane de dolari. Acest lucru a fost relatat pe site-ul casei de licitații. Se remarca ca lucrarea a fost unul dintre loturile de top ale licitației.…

- „In This Case”, tablou pictat de de Jean-Michel Basquiat a fost cumparat, marti, cu 93,1 milioane de dolari, in cadrul unei licitații organizata la New York de casa Christie’s. Aceasta panza de 1,98 de metri, pictata in 1983, ce reprezinta un craniu pe fundal rosu, a fost adjudecata la 81 de milioane…