Protagonistul celor mai recente cinci filme din franciza "James Bond", actorul britanic Daniel Craig va fi recompensat cu o stea pe celebrul Aleea Celebritaților din Hollywood, potrivit DPA. In varsta de 53 de ani, interpretul agentului 007 se alatura altor vedete din industria de divertisment ale carui nume sunt imortalizate pe Walk of Fame, o cunoscuta atractie turistica din Los Angeles. Steaua dedicata actorului Daniel Craig – cea de-a 2.704-a de pe Walk of Fame – va fi dezvaluita in cadrul unei ceremonii oficiale care va avea loc in data de 6 octombrie, au anuntat reprezentantii Camerei de…

