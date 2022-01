Stiri pe aceeasi tema

- Analiza LEKTRI.CO – In 2021 au fost inmatriculate cu 13% mai multe EV decat in toți cei 10 ani anteriori – Dacia Spring, lider detașat in 2021 – 3066 de mașini inmatriculate – Decembrie, cea mai buna luna – 2099 inmatriculari EV LEKTRI.CO, unul dintre cei mai importanți jucatori in domeniul mobilitații…

- Primele opt masini electrice, sapte autoturisme si un microbuz, au intrat, marti, in dotarea Politiei Locale Sector 6, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al autoritatii locale transmis AGERPRES, autoturismele, cu o autonomie de 300 de kilometri, sunt Renault Zoe, iar pretul lor a…

- In Romania, vanzarile de masini de lux au atins un nou nivel maxim in 2021. Ferrari, cu 31 de masini inmatriculate si Rolls-Royce, cu 12 masini inmatriculate, printre castigatori. Anul 2021 este considerat de constructorii auto cel mai volatil si impredictibil an din istoria industriei, influentat…

- 2021 a fost un an destul de plin pentru organizația Euro NCAP. Specialiștii au testat 33 de modele noi, iar 22 dintre acestea au obținut calificativul maxim de 5 stele. Au fost, desigur, și cateva rezultate surprinzatoare, cum ar fi cele obținute de Renault Zoe facelift sau Dacia Spring. Acum, cei de…

- Anul 2021 se va termina cu Tesla Model 3 pe primul loc în clasamentul mașinilor full-electrice în Europa, urmata de Volkswagen ID3 și Renault Zoe. Dacia Spring a fost pe locul trei în noiembrie și probabil va fi în top 5 și în decembrie, datorita cererii bune în piețe…

- Dacia Spring a fost al treilea cel mai vandut automobil electric din Europa, in luna octombrie, odata cu livrarea masiva pe care marca a inceput-o pe toate piețele pe care modelul electric a fost lansat, relateaza profit.ro. Citește și: Dacia trece la noul logo pe toata gama Primul automobil electric…

- In Romania au fost inmatriculate, pana in prezent, 9070 de mașini electrice. Conform estimarilor oferite de catre Lektri.co, firma care se ocupa cu statistici in domeniul automobilelor electrice, numarul inmatricularilor unor astfel de mașini va depași pragul de 10.000 la finalul anului. In ultimele…

- Inmatricularile de vehicule electrice din 2021 le-au depașit pe cele realizate din 2011 pana in 2019, inclusiv, estimand ca pana la finele anului se va ajunge la un total de peste 10.000 de unitați inmatriculate in total in Romania. De asemenea, octombrie este cea mai buna luna din an, cu peste 780…