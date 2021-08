În România, peste 20 de zboruri au fost anulate sau au avut întârzieri de peste 3 ore în ultimele zile Dupa un an de restructurari masive in nenumarate industrii, printre care și aviația, odata cu relaxarea restricțiilor și reluarea calatoriilor, companiile aeriene se confrunta cu o alta criza fara precedent, de data aceasta una de personal și de comunicare, iar pe alocuri și de aeronave. Drept urmare, in ultima vreme, exista o avalanșa de zboruri anulate pe ultima suta de metri de catre companiile aeriene. Adica afaceri mai penru obținerea de companesații, precum FlightClaim. Pe fondul pandemiei și imposibilitații de a opera zborurile programate, companii aeriene din toata lumea s-au vazut nevoite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

