În prima lor conferinţă de presă, roboţii spun că nu le vor fura oamenilor locurile de muncă şi nu se vor revolta împotriva lor In prima conferinta de presa om-robot din lume, acestia au dat raspunsuri mixte cu privire la faptul daca ar trebui sa se supuna unor reglementari mai stricte. Cei noua roboti umanoizi s-au adunat la conferinta “AI for Good” de la Geneva, unde organizatorii incearca sa demonstreze ca inteligenta artificiala si robotii pe care aceasta ii alimenteaza pot contribui la rezolvarea unora dintre cele mai mari provocari ale lumii, cum ar fi bolile si foametea. “Voi lucra alaturi de oameni pentru a oferi asistenta si sprijin si nu voi inlocui niciun loc de munca existent”, a declarat Grace, un robot medical… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

