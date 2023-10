În pregătire, în premieră mondială, vaccinul anti-cocaină Cercetatorii brazilieni au pus la punct un vaccin destinat persoanelor care vor sa scape de dependența de cocaina. Daca vaccinul va trece de toate testele și va primi aprobarile necesare, ar putea fi primul ser anti-cocaina din lume. Pana acum, testele pe animale au indicat rezultate promițatoare: o producție notabila de anticorpi contra dependenței, cu puține efecte secundare, transmite Europafm.ro Vaccinul, numit Calixcoca, are ca ținta blocarea la nivelul creierului a senzației de placere, indusa de consumul de cocaina. Astfel, vaccinul vine in ajutorul persoanelor care se straduie sa scape… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

