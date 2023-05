Stiri pe aceeasi tema

- Legea a fost adoptata cu voturile stangii care deține majoritatea in parlament, dar criticii legii mai spera ca proiectul va fi desființat de Curtea Constituționala. Chiar daca legea va intra in vigoare, medicii vor refuza sa o aplice, au mai asigurat criticii, citați de BBC News și The Guardian. Portugalia…

- Legea care obliga marile companii din domeniul energetic sa achite așa-numita "taxa de solidaritate", calculata in funcție de profiturile excepționale, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis.

- Legea care obliga marile companii din domeniul energetic sa achite așa-numita "taxa de solidaritate", calculata in funcție de profiturile excepționale, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promulgat legea cu privire la reforma sistemului de pensii, care prevede cresterea varstei de pensionare cu doi ani, relateaza sambata AFP si Reuters. Controversatul act normativ, al carui text a fost validat vineri de Consiliul constitutional, a fost publicat…

- ONG-urile care construiesc spitale publice, scutite de la plata TVA. Legea ”Maticiuc”, promulgata de președintele Iohannis ONG-urile care construiesc spitale din bani privați vor fi scuțiti de la plata TVA-ului. Este vorba despre o modificare a Codului Fiscal prin care asociațiile care se implica activ…

- Parlamentul portughez a adoptat vineri inca o data o lege favorabila dezincriminarii eutanasiei, reformulata dupa ce fusese respinsa de Curtea Constitutionala si care va fi inaintata presedintelui conservator Marcelo Rebelo de Sousa, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Parinții care adopta un copil vor avea dreptul la concediu platit timp de doi ani. Legea, promulgata de președintele Iohannis Parinții care adopta un copil vor avea dreptul la concediu platit timp de doi ani. Legea, promulgata de președintele Iohannis In cursul zilei de miercuri, președintele Klaus…

- Romanii vor avea doua noi zile libere, pe 6 și 7 ianuarie. Legea, promulgata de președintele Iohannis Romanii vor avea doua noi zile libere, pe 6 și 7 ianuarie. Legea, promulgata de președintele Iohannis In cursul zilei de vineri, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca zilele…