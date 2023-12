Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Vitali Kliciko a aprins luminițele in uriașul brad de Craciun din fața catedralei Sfanta Sofia. Tridentul, simbolul Ucrainei, a fost așezat in varf, iar ornamentele au avut culorile galben și albastru. Mulțimile s-au adunat miercuri intr-una dintre cele mai indragite piețe din Kiev pentru a…

- Actrița Polina Menșik și-a pierdut viața in timp ce dadea un spectacol pentru militarii ruși din estul Ucrainei, potrivit BBC, care citeaza un comunicat al teatrului din Sankt Petresburg unde lucra aceasta. Sala de spectacol a fost lovita de artileria ucraineana pe data de 19 noiembrie. Ucraina a transmis…

- Avioanele de lupta F-16 de fabricatie americana pe care Olanda le doneaza Ucrainei vor ajunge la centrul de antrenament din Romania in termen de doua saptamani, a anuntat premierul olandez demisionar Mark Rutte. „Ma astept ca rachetele Patriot sa fie livrate in scurt timp, pentru a ajuta Ucraina in…

- Rusia a inceput recrutarea de femei pentru misiuni de lupta in razboiul sau impotriva Ucrainei, informeaza marti dpa, citata de Agerpres. Portalul web Important Stories (istories), care se declara una dintre putinele surse din Rusia de jurnalism de investigatie independent, a informat luni ca femei-lunetist…

- Președintele Senatului și lider al PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, intr-un interviu exclusiv la TVR INFO, ca deschiderea unui al doilea front de razboi, in zona Israel – Fașia Gaza, disipeaza efortul de razboi pentru Ucraina, care are in continuare nevoie de sprijin și de

- Forțele ruse au lansat joi noapte, 5 octombrie, un nou atac masiv asupra Ucrainei folosind drone de atac Shahed, a anunțat Natalia Gumeniuk, purtatoarea de cuvant a comandamentului militar de sud al armatei ucrainene. Potrivit acesteia, numai in regiunile sud, cel puțin 24 de drone au fost doborate…

- Avocatii specializati in drepturile omului care colaboreaza cu procurorul general al Ucrainei pregatesc un dosar pentru crime de razboi pe care il vor inainta Curtii Penale Internationale (CPI) in care acuza Rusia ca a provocat in mod deliberat foamete in timpul conflictului care dureaza deja de 19…

- Razboi in Ucraina, ziua 577. Presedintele american Joe Biden intentioneaza sa ofere Ucrainei rachete avansate cu raza lunga de actiune pentru a ajuta Kievul in contraofensiva sa in curs, relateaza presa americana.