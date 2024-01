Stiri pe aceeasi tema

- Ilary Blasi, in varsta de 42 de ani, a spus „adevarul ei despre Francesco Totti” intr-o emisiune de televiziune. Vedeta i-a vorbit Silviei Toffanin despre desparțirea de fostul jucator al Romei și unul dintre cei mai importanți fotbaliști italieni din ultimele decenii. „Intoarcerea lui Ilary Blasi,…

- Din 30 noiembrie intra in vigoare Sistemul de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect național de economie circulara, administrat de RetuRO. Probabil ca ați auzit de el deja, intr-o forma sau alta, ca fiind sistemul prin care consumatorii platesc o garanție pentru bauturile cumparate, urmand ca atunci…

- Așa-numita "Casa Alba Guyiang" este o structura gigantica situata in zona selecta a Parcului Huaguoyuan Wetland din orașul Guiyang, in provincia chineza Guizhou. Avand un stil arhitectural observat de obicei in palatele și muzeele europene, Casa Alba din Guiyang a devenit unul dintre cele mai emblematice…

- Halloween este o sarbatoare de origine celtica, preluata astazi de multe popoare din lumea occidentala. Este sarbatorita in noaptea de 31 octombrie. Și romanii au copiat sarbatoarea americana dupa revoluția anticomunista din 1989. Ca doar era un bun prilej de petrecere.

- La data de 26.10.2023, ora 22.00, Politia Municipiului Pascani a fost sesizata prin apel unic de urgenta 112 cu privire la un scandal in familie.Din primele cercetari a rezultat ca un barbat si ar fi lovit sotia, cu care este in proces de divort. Impotriva lui, politistii au emis un ordin de protectie…

- Formula Caricol reg; se bazeaza pe un proces de energizare similar metodelor de preparare cunoscute din dietetica tradiționala chineza și ayurvedica in care alimentele și ierburile sunt incarcate energetic printr-un proces de fierbere lent și indelungat.

- Primaria Timișoara a anunțat ca a caștigat definitiv un proces impotriva deținatorului cunoscutului club No Name, intr-un caz in care a fost ceruta eliberarea a cateva zeci de mii de metri patrați de teren din domeniul public, pe care au fost ridicate și o serie de cladiri. Asupra acestora au fost dispuse…