- La termenul din 14 martie al procesului de la Judecatoria Mangalia, Vlad Pascu și-a recunoscut faptele, sperand intr-o pedeapsa mai mica. Rudele tinerilor uciși de el, care cer sa fie judecat pentru omor calificat, au mers la locul accidentului. „Maine, Sebi ar fi implinit 22 de ani”, au spus prietenii…

- Intr-un caz care a șocat opinia publica, Vlad Pascu, acuzat de un accident rutier in urma caruia doi tineri și-au pierdut viața, va primi o reducere substanțiala a pedepsei dupa ce și-a recunoscut faptele in fața instanței. Procesul controversat a avut loc la Judecatoria Mangalia, iar ultimele informații…

- Vlad Pascu, șoferul vinovat de tragicul accident din localitatea 2 Mai, a facut un pas neașteptat in procesul sau judiciar. Astazi, in fața judecatorului de la Judecatoria Mangalia, tanarul a recunoscut acuzațiile care i se aduc, marcand un moment crucial in desfașurarea cazului. Ce a decis judecatoarea.

- UPDATE: Vlad Pascu a recunoscut acuzațiile, iar judecatoarea a fost de acord cu procedura simplificata.Procedura simplificata opereaza in cazul in care inculpatul recunoaște faptele așa cum au fost aceastea reținute prin rechizitoriul parchetului, solicitand ca judecata sa se desfașoare doar pe baza…

- In aceasta dimineata, de la ora 9.00, la Judecatoria Mangalia va incepe al doilea termen in procesul soferului drogat care, in august anul trecut, a ucis doi tineri și a ranit alți trei, intr-un accident cu masina, langa 2 Mai. Judecatoarea din dosar e verificata de Inspectia Judiciara dupa ce, la termenul…

- Inspecția Judiciara s-a autosesizat in cazul judecatoarei din Mangalia care a fost desemnata in dosarul 2 Mai. Aceasta ar trebui sa soluționeze tragicul accident provicat de Vlad Pascu, in care au murit doi tineri. Judecatoarei Ioana Ancuța Popoviciu i s-a reproșat ca nu a citit dosarul inainte de a…

- Procesul lui Vlad Pascu, baiatul de 19 ani care, drogat fiind, a intrat cu mașina in doua grupuri de opt tineri la 2 Mai, iar doi studenți au murit, in vara anului trecut, a avut primul termen joi, la Judecatoria Mangalia.Procesul a fost amanat, insa, la cererea lui Vlad Pascu, care nu a fost reprezentat…

- O scena revoltatoare a avut loc la Judecatoria Mangalia, unde s-a amanat procesul lui Vlad Pascu, tanarul care a provocat tragedia de la 2 Mai. Judecatoarea l-a intrebat pe tatal baiatului care a murit in accident daca fiul sau e in sala. Barbatul a izbucnit in lacrimi pe treptele judecatoriei. Procesul…