Stiri pe aceeasi tema

- Haber, un tanar din Istanbul, a susținut ca a aflat despre infidelitațile soției de la papagalii sai, care repetau constant propoziția: „Soțul meu nu este acasa, vino!”. Barbatul a sosit la procesul de divorț cu cele doua pasari, relateaza publicația turca Yenicag Gazetesi.Parțile implicate in dosar,…

- Influentul avocat american Alex Murdaugh, condamnat deja la inchisoare pentru ca și-a ucis soția și fiul, a primit luni o alta pedeapsa cu inchisoarea. Un judecator federal l-a condamnat la 40 de ani de detenție, pentru aproape 20 de capete de acuzare de conspirație, frauda și spalare de bani, relateaza…

- Un barbat in varsta de 29 de ani este cercetat penal pentru furt dupa ce a luat 130.000 de lei din banii pe care ii detine in comun cu sotia sa, cu care se afla in divort si a plecat de la domiciliu, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj, potrivit Agerpres. Potrivit sursei…

- Tentativa de suicid la Iași. Barbatul urma sa semneze actele de divorț, insa nu a putut suporta vestea și a decis sa se impuște. Incidentul șocant a avut lo luni dimineața.La fața locului s-au deplasat medicii și l-au transportat la spital.„Am trimis TIM-ul dimineata la ora 8:06 la un pacient din Iași,…

- Un barbat și o femeie, soț și soție, s-au ales cu dosare penale dupa ce un echipaj de poliție a oprit mașina in care se aflau ambii. S-a intamplat pe 3 martie, in jurul orei 15.00, cand un echipaj de la Secția Rurala Marginea a oprit pentru control un autoturism Audi, pe drumul comunal Hardic din ...

- Trei barbati au fost arestati pentru ca au violat in grup o turista spaniola care calatorea cu motocicleta impreuna cu sotul ei, intr-o regiune izolata din estul Indiei, a anuntat presa locala, citata de News.ro.

- „Astazi, 9 februarie a.c., ora 15.15, Politia Municipiului Baia Mare a fost sesizata prin apel 112 despre faptul ca, un apartament de pe strada Uranus din municipiu a luat foc. In interiorul apartamentului au fost descoperite cadavrele a doua persoane, un barbat si o femeie”, a transmis, vineri, IPJ…

- Problema intreprinderilor legate, respectiv și a persoanelor casatorite, are nevoie de clarificari de la Ministerul Finanțelor, iar Camera Consultanților Fiscali (CCF) a trimis o scrisoare catre instituție in care i-a prezentat cateva situații care au nevoie de lamuriri in privința interpretarii legislației…