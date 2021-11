În peste 1.100 de unități de învățământ, nicio persoană nu este vaccinată Potrivit unei liste publicate de Ministerul Educației, in peste 1.100 de unitați de invațamant, nicio persoana nu este vaccinata impotriva COVID-19. La polul opus insa, in peste 2.300 de unitați, rata de imunizare este de 100%. Peste 71,8% dintre școlile din intreaga țara vor funcționa saptamana viitoare cu activitate fața in fața, avand in vedere rata de vaccinare de peste 60% in randul personalului din unitațile de invațamant, a anunțat vineri Ministerul Educației. In urma centralizarii datelor raportate de inspectoratelor școlare județene, in saptamana 15-21 noiembrie 2021, unitațile de invațamant,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

