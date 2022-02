Stiri pe aceeasi tema

- Principalul grup politic din Parlamentul European a cerut luni o evaluare a practicilor bancare ale Elvetiei si posibila includere a tarii pe lista neagra de bani murdari a UE, dupa aparitia unor documente legate de practicile de afaceri ale Credit Suisse, transmite Reuters. Presa a publicat luni rezultatele…

- Rusia vrea ca NATO sa promita public ca nu va primi Ucraina in randurile sale, a declarat, miercuri, diplomatul rus Konstantin Gavrilov, citat de agentia rusa de presa RIA, potrivit Reuters. Konstantin Gavrilov, seful delegatiei ruse la negocierile de la Viena privind securitatea militara si controlul…

- Un barbat din Turcia a stabilit recordul pentru cea mai lunga perioada de infectare cu coronavirus. La 14 luni de cand a fost prima oara confirmat pozitiv cu COVID-19, Muzaffer Kayasan inca nu s-a vindecat, relateaza Reuters. Cand Kayasan s-a imbolnavit de COVID-19 a crezut ca va muri, avand in vedere…

- The number of daily COVID-19 infections more than doubled in Romania on Tuesday following an easing of restrictions during the winter holidays, and officials estimate the fifth wave of the pandemic could see twice as many cases as the previous one, according to Reuters. Romania is the European Union’s…

- Magistratii Curtii de Apel Iasi au aprobat, joi, cererea procurorilor privind arestarea preventiva pentru 30 de zile a studentului canadian de origine marocana considerat a fi principalul suspect in dublul asasinat. Dupa ce a fost audiat de judecatori timp de mai bine de doua ore si jumatate, magistratii…

- Tanarul de origine marocana, care este principalul suspect in cazul dublului asasinat de la Iași, a fost adus in Romania miercuri seara. Ahmed Sami El Bourkadi (care are și cetațenie canadiana) era coleg de facultate la UMF Iași, cu una dintre victime, Jiynah Youssef – de asemenea cetațean marocan.…

- Prețul petrolului a crescut, miercuri, cu peste 2%, recuperand o parte din pierderile abrupte din ședința precedenta, in condițiile in care marii producatori se pregatesc sa discute despre cum sa raspunda la amenințarea asupra cererii aduse de varianta Omicron, scrie Reuters. Contractele futures pentru…

- Premierul Romaniei Nicolae Ciuca va participa, duminica, 28 noiembrie, la Concertul Extraordinar de Hanuka, gazduit de Opera Naționala București, unde va performa Orchestra Andaluza din Israel a anunțat, sambata, biroul de presa al Ambasadei Israelului in Romania, Alina Vlad. Evenimentul care va incepe…