În paralel cu tramvaiul, Coliban vrea reducerea vitezei la 30 km/oră în Brașov Dupa ce, in urma cu cateva luni, primarul Allen Coliban a anunțat ca „trebuie sa facem neaparat un Studiu de Fezabilitate pentu reintroducerea tramvaiului”, edilul are o noua inițiativa: reducerea vitezei de deplasare in municpiul Brașov pana la cel mult 30 km/ora. Viteza de circulatie in orase ar putea fi redusa fata de limitele legale aflate acum in vigoare, la propunerea Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care sugereaza ca viteza de circulație in interiorul orașelor ar trebui sa fie limitata la 30 de kilometri pe ora. Motivul pentru care OMS a decis sa realizeze aceasta propunere il reprezinta… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

