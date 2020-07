În lupta cu coronavirusul, de respectarea regulilor de protecție de către fiecare în parte depinde sănătatea tuturor prahovenilor! • Purtarea mastilor – OBLIGATORIE in spatii inchise • Controale in teren, pentru verificarea masurilor de protecție sanitara • Sancțiunile pot duce inclusiv la suspendarea activitații agentului economic Nicoleta Dumitrescu Creșterea abrupta a numarului cazurilor de imbolnavire cu noul virus la nivel național, inclusiv in Prahova, a devenit tot mai alarmanta, unul dintre motive- daca nu cumva principalul – fiind acela ca, dupa cele doua luni de stare de urgența si perioada de stare de alerta, masurile de relaxare au fost prost ințelese. Astfel, pastrarea distanței fizice, dar mai ales purtarea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

