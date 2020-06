Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 365 de rachete antigrindina au fost lansate in ultimele sapte zile din punctele de lansare ale Unitatilor de combatere a caderilor de grindina Prahova, Oltenia si Timis, pentru protejarea culturilor agricole si a comunitatilor locale din zonele de interventie, a anuntat, vineri, Ministerul…

- Testele de anticorpi utilizate pentru a determina daca persoanele au fost infectate in trecut cu Covid-19 ar putea fi greșite in proporție de pana la 50%, au anunțat Centrele SUA pentru Controlul și Prevenirea Bolilor in noul ghid postat online, scrie CNN. Testele anticorpilor, sau testele serologice,…

- Marea Birtanie a inceput deja testarea unui vaccin antiCOVID. Doi voluntari au fost injectati in cadrul primei testari umane din Europa. In cadrul testarii, aproape 800 de persoane au fost recrutate. Jumatate va primi vaccinul COVID-19 și, jumatate, vaccinul impotriva meningitei. Voluntarii nu vor ști…

- Profesorii nu vor fi afectați de noul cadru pe care Guvernul il gandește pentru sectorul bugetar, care prevede o perioada de lucru de 15 zile urmata de alte 15 zile de șomaj tehnic, scrie hotnews.ro. „(…) in ceea ce privește profesorii, mai ales ca este nevoie de o creștere a activitații profesorilor…

- Din totalul de 1.950 de cazuri confirmate in perioada primei luni a epidemiei de SARS-CoV-2, 420 de imbolnaviri au fost inregistrate la persoane care au revenit in Romania din strainatate, ponderea cazurilor de import fiind de 21.5%. Acestea au fost in scadere in fiecare saptamana, susține INstitutl…

- Mai mult de jumatate dintre persoanele intervievate in cadrul unui sondaj Avangarde cred ca virusul Covid 19 a fost creat in laborator (52%) și doar 14% cred ca s-a transmis de la animal la om. Sondajul a fost prezentat, luni seara, la emisiunea Siteza Zilei, de la Antena3. Potrivit sondajului, cei…

- Marfa este din abundenta si majoritatea preturilor au revenit la valorile initiale, cu exceptia produselor din import, a declarat, luni, Adrian Oros, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. ”Deocamdata, nu este vorba despre o problema de productie sau probleme de aprovizionare. Discutam despre…

- Calin Popescu – Tariceanu, președintele ALDE, a declarat, la Realitatea plus, ca fostul ministru Victor Costache a fost “depașit” tot timpul. “Calitațile lui de medic nu compenseaza lipsa acestor elemente care sunt absolut necesare in managementul unei crize. Nu era capabil sa ia masurile necesare in…