În lipsa forței de muncă, firmele apelează mai des la contractori. Ce consecințe derivă din asemenea contracte? Flexibilitatea, inițial forțata de pandemie, a deschis treptat noi oportunitați și a permis angajaților sa lucreze de oriunde (de acasa, dintr-o locație inchiriata la mare sau la munte sau chiar in afara țarii), sa iși aleaga programul, unul schimbat fața de cel mai degraba rigid, specific contractelor de munca, și sa descopere alte modalitați de prestare a muncii, cu avantajele și dezavantajele de ordin logistic, economic și social pe care acestea le comporta. Astfel, in unele domenii, angajații și-au inființat și iși conduc propriile afaceri, mai mici sau mai mari, ajungand sa lucreze pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 12.09.- 16.09.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 51 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 896 Din care – femei : 296 Numar deficiente…

- Ei sunt instalatori in Germania, poștași și livratori in Statele Unite, ingineri in Australia, asistente medicale in Canada, zidari in Franța. Nevoia de forța de munca a crescut brusc de la pandemie incoace. Dar lucratorii lipsesc. Michael Blume, directorul general al companiei germane de software Currentsystem23,…

- Biroul Național de Statistica informeaza ca conform rezultatelor Anchetei forței de munca (AFM) in trimestrul II 2022 populația in afara forței de munca de 15 ani și peste a constituit 1229,7 mii persoane, fiind in descreștere cu 1,3% fața de trimestrul II 2021 (1246,5 mii). In cadrul populației inactive…

- Reducerea saraciei, creșterea gradului de ocupare a forței de munca și a nivelului de educație sunt prioritați pentru PSD, spune dr. Viorel Enache, președinte PES Activists Argeș și consilier județean al PSD. „Acestea sunt obiectivele Ministerului Muncii care lucreaza cu determinare pentru indeplinirea…

- Din cauza pandemiei, mulți angajați romani prefera sa lucreze de acasa. Dupa ce au experimentat munca din confortul casei lor, aceștia iși doresc sa continuie tot in acest mediu și dupa pandemie. Daca 84% dintre ei prefera munca de acasa, doar 24% reușesc sa lucreze de la distanța.

- Sectorul turismului din Europa se lupta sa gaseasca personal in aceasta vara. Reluarea calatoriilor dupa restricțiile Covid-19 pune mari probleme industriei de profil. Italia este țara cea mai afectata de aceasta penurie. 250.000 de lucratori sezonieri vor lipsi in acest an: unul din șase locuri de…

- Numarul mare de locuri neocupate in sistemul de sanatate britanic (n.r. NHS- national health service) reprezinta un serios risc pentru siguranța pacienților, se precizeaza intr-un raport al parlamentarilor, transmite BBC. Astfel, Anglia are un deficit de 12.000 de medici și de 50.000 de asistente și…

- Un numar de 9.899 de persoane au fost angajate in primul semestru al acestui an, prin intermediul AMOFM Bucuresti, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…