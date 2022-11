Stiri pe aceeasi tema

- RC Barlad si CS Navodari au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a sasea a fazei play-out a Ligii Nationale de rugby. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- CSU Alba Iulia, adversarul echipei banatene in sferturile de finala ale Cupei Romaniei a anunțat la Federația Romana de Rugby, ca este in imposibilitatea de a disputa meciul. Partida ar fi trebuit sa aiba loc vineri, 14 octombrie, la Alba Iulia. Formația din Alba Iulia nu s-a prezentat nici la meciul…

- Echipa de rugby CS Navodari a sustinut meciul de pe teren propriu cu RC Barlad, din etapa a cincea a turneului play out din Liga Nationale. Confruntarea s a incheiat cu succesul gazdelor cu punct bonus , scor 49 21, dupa ce, la pauza, oaspetii conduceau cu 14 12 Pentru CS Navodari au marcat Codrin Bercu…

- Juniorii Under 20 de la CSM Constanta a incheiat cu trei victorii in sase meciuri turneul de rugby in 7 de la Gura Humorului turneu national rezervat seniorilor , iar echipa de pe litoral, antrenata de Nicolae Radu Mocanu si Victor Bezuscu, este clasata pe locul 2 in clasamentul general, la egalitate…

- In perioada 10-25 septembrie, vor avea loc intrecerile Campionatului National de rugby in 7-seniori, competitie la care s-au inscris 15 echipe: CSU Arad, CS Stiinta Petrosani, CS Politehnica Iasi, CSU Alba Iulia, CS Dinamo-CS Sportul Studentesc, CSM Sibiu, RC Barlad, CSU Phoenix Brasov, RC Gura Humorului,…

- CSM Bucovina Suceava a reușit prima victorie de la reluarea Ligii Naționale de rugby, dupa ce s-a impus, pe terenul celor de la CSU Alba Iulia. In aceeași runda, RC Gura Humorului a cedat pe terenul celor de la CS Navodari, cu un spectaculos 29-42. De reamintit faptul ca, in acest an semiprofesioniștii,…

- Echipa CSM Constanta va participa, din toamna, la intrecerile Campionatului National de rugby in 7 seniori, editia 2022, competitie care se va desfasura in perioada 10 septembrie - 24 septembrie. La campionat, vor mai lua parte alte 13 cluburi afiliate la Federatia Romana de Rugby: CSU Arad, CS Stiinta…