Dolarul american a depasit, joi, pragul de 5 lei, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei indicand o valoare de 5,0103 lei/dolar, in urcare cu 0,68% comparativ cu ziua precedenta. In raport cu euro, moneda nationala s-a apreciat la 4,9412 lei, fata de cotatia din ziua precedenta, 4,9436 lei.

- Curs valutar BNR, 5 septembrie 2022. Moneda nationala crește, luni, in raport cu euro și scade ușor in raport cu dolarul american, dupa cum arata cursul BNR. Euro inregistreaza inca o scadere.

Dolarul american este mai scump in raport cu leul comparativ cu moneda europeana, in conditiile in care cursul afisat marti de banca centrala a indicat 4,9225 lei pentru un dolar, fata de 4,8851 de lei pentru un euro.

Moneda nationala s-a depreciat, vineri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9264 lei, in crestere cu 0,01 bani fata de cotatia precedenta, de 4,9263 lei.

- Curs valutar BNR astazi, 27 iulie 2022. Moneda nationala scade astazi atat in raport cu euro, cat si in raport cu dolarul american, dupa cum arata cursul Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Se pare ca dolarul atinge un nou maxim.

Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9324 lei, in scadere cu 0,67 bani (-0,14%) fata de cotatia precedenta, de 4,9391 lei.

- Banca centrala a Ucrainei a devalorizat joi moneda hrivna cu 25% fata de dolarul american, pentru a ajuta tara sa faca fata impactului economic in crestere al razboiului cu Rusia, transmite Reuters.

- Banca centrala a Ungariei a majorat cu doua puncte procentuale, la un incredibil 9,75 la suta, dobanda acordata la depozite. Decizia a fost luata intr-o ședința extraordinara. Majorarea vine la o saptamana dupa o alta surpriza, cand dobanda-cheie a fost ridicata dintr-odata cu 1,85 puncte procentuale,…