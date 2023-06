Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a fost externat vineri dimineata, la noua zile dupa ce a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru repararea unei hernii abdominale. Suveranul pontif, in varsta de 86 de ani, a parasit spitalul Gemelli din Roma intr-un fotoliu rulant, facand cu mana reporterilor si simpatizantilor…

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, se simte bine, isi continua convalescenta de cateva zile dupa o operatie la nivelul abdomenului, insa nu va rosti public duminica traditionala rugaciune Angelus, a anuntat sambata chirurgul Sergio Alfieri, care l-a operat.

- Intervenția chirurgicala sub anestezie generala la care a fost supus suveranul pontif pentru hernie abdominala s-a incheiat ”fara complicații” a anunțat Vaticanul. ”Intrervenția s-a terminat: ea s-a derulat fara complicații și a durat trei ore”, a precizat serviciul de presa al Sfantului Scaun. Papa…

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, si-a anulat vineri intalnirile, din cauza unei febre, anunta Vaticanul, in contextul unor ingrijorari regulate cu privire la starea sanatatii Suveranului Pontif argentinian, relateaza AFP. "Din cauza unei stari febrile, Papa Francisc nu a primit audiente in aceasta…

- La intoarcerea de la Budapesta, Papa Francisc și a reafirmat susținerea drepturilor migranților, speranța intr-un viitor plin de leagane, nu de morminte, precum și dorința de a continua calatoriile pastorale, chiar daca a suferit o pneumonie acuta. ”Am simțit o durere puternica la finalul audienței…

- Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace pentru a incerca sa puna capat conflictului dintre Rusia și Ucraina, a declarat Papa Francisc, dar a refuzat sa ofere mai multe detalii. El a adaugat, de asemenea, ca sunt gata sa ajute la repatrierea copiilor ucraineni duși in Rusia sau in teritoriile…

- Lipsa medicamentelor și accesul limitat sau imposibil la servicii medicale reprezinta, in opinia papei Francisc, o ”eutanasie ascunsa”, transmite Vatican news. Este una dintre realitațile subliniate de suveranul pontif la intalnirea cu asociația religioasa a instituțiilor socio-sanitare din Italia,…

- A menține un sistem de pensii bazat pe solidaritate intre generații, acesta a fost mesajul suveranului pontif exprimat la intalnirea de la Vatican cu 400 de membri ai INPS, fondul de pensii din Italia, transmite Vatican News. Papa Francisc considera ca bunastarea este esențiala și pentru angajați, și…