Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al diplomatiei din Republica Belarus a acuzat marti Polonia de agravarea crizei in curs la frontiera intre cele doua tari, unde au loc ciocniri intre fortele poloneze si migranti care vor sa ajunga in Uniunea Europeana (UE), informeaza AFP, transmite AGERPRES . „Obiectivul partii…

- Premierul Poloniei a declarat ca NATO trebuie sa intreprinda „pasi concreti” pentru a solutiona criza migratiei de la frontiera cu Belarus. Potrivit șefului executivului de la Varșovia, Polonia, Lituania si Letonia ar putea cere consultari și ar invoca Articolul 4 al Tratatului Atlanticului de Nord.…

- NATO considera o ‘tactica hibrida inacceptabila’ maniera in care statul Belarus se ‘foloseste’ de migranti la granita cu Polonia, stat membru al Uniunii Europene si al Aliantei, transmite AFP. ‘Folosirea migrantilor de catre regimul (presedintelui belarus Aleksandr) Lukasenko ca tactica hibrida este…

- Intr-o inregistrare video distribuita de serviciul de blogging belarus NEXTA pot fi vazuti migranti cu rucsacuri si imbracati in haine de iarna mergand pe marginea unei autostrazi.Alte imagini arata grupuri de migranti pe marginea soselei, escortati de barbati inarmati si imbracati in uniforme kaki.''Belarusul…

- Lituania a instalat primele tronsoane ale gardului metalic de la granita cu Belarus, decizie luata dupa ce in mica republica baltica au inceput sa intre pe aceasta cale un numar alarmant de migranti din Orientul Mijlociu si alte regiuni, relateaza Reuters. Uniunea Europeana acuza Belarus ca…

- Guvernul Poloniei acuza ca pe teritoriul țarii a avut loc o incursiune dinspre Belarus a unor persoane înarmate si care purtau uniforme, incident calificat drept „provocare” de serviciile speciale poloneze, relateaza Deutsche Welle și Agerpres.​Ministerul de Externe de la Varșovia…

- Polonia l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Belarusului, Aleksandr Czasnuski, in legatura cu situatia migrantilor prezenti la frontiera dintre cele doua tari, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Uniunea Europeana l-a acuzat pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko de orchestrarea unei…

- Cancelarul german Angela Merkel a indemnat sambata Republica Belarus sa ajute migrantii, in loc sa-i trimita de cealalta parte a frontierei, spre Uniunea Europeana, calificand aceste actiuni drept "atacuri hibride", informeaza AFP si dpa. Aflata in vizita in Polonia, Angela Merkel a facut…