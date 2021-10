Stiri pe aceeasi tema

- Cu peste 15.000 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate ieri, rata incidentei a trecut de 3 la mie in toate judetele Romaniei. Nivelul cel mai ridicat este in Ilfov, aproape 16,5 la mie, si in Capitala, peste 16. De altfel, cele mai multe cazuri noi au fost ieri si in Bucuresti, mai bine de 3.000, in…

- Ieri s-a inregistrat un numar record de bolnavi pentru toata perioada pandemiei la UPU a Spitalului „Sfantul Spiridon". 11 pacienti pe ventilator si 33 pe oxigen faceau ca activitatea de la UPU sa fie complet blocata. In Triaj, alte persoane disperate, gafaind si sperand la o gura de oxigen, asteptau…

- Faptul ca numarul celor care se vaccineaza anti-Covid nu ar trebui sa ne surprinda nicidecum, avand in vedere rata de infectare și restricțiile impuse la momentul actual. Potrivit RoVaccinare, primele 10 localitați, in funcție de procentul acoperirii vaccinale, sunt: 54.50% – comuna Dumbravița, județul…

- Astazi, in județul Iași, a fost anunțat un numar record de imbolnaviri cu virusul SARS-CoV-2 dupa trecerea sezonului estival – 225 de cazuri noi, Iașul fiind devansat doar de București, cu 651 de cazuri și Timiș, cu 313. In zona Moldovei, cea mai ridicata incidența este in județul Suceava, unde se inregistreaza…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a afirmat joi, la Craiova, ca Programul de investitii "Anghel Saligny" va fi "o adevarata gura de oxigen" pentru Dolj, judetul cu cel mai mare numar de someri din tara si unde numarul pensionarilor il depaseste pe cel al persoanelor active. "Programul…

- Un tanar de 18 ani, aflat in stare de arest preventiv pentru furt și conducere fara permis, a evadat, marți seara, din sediul Politiei Urziceni pe geamul unui grup sanitar, informeaza IPJ Ialomita. „In cursul zilei de astazi, in jurul orei 17,30, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- In total, 5.077.639 de persoane au primit prima doza de vaccin, din care 4.934.807 au schema completa de imunizare, conform datelor CNCAV. Primele 10 localitați – in funcție de procentul acoperirii vaccinale 49.28% – comuna Dumbravița, județul Timiș; 44.62% – comuna Rimetea, județul Alba; 44.49% – orașul…