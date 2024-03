IASI: Doar 46,74 la sută dintre absolventii de liceu au promovat la simularea examenului de Bacalaureat Doar 46,74 la suta din absolvenții de liceu din județul Iași care s-au prezentat la simularea examenului de Bacalaureat din acest an au promovat, reușind sa obțina media 6. La simularea similara din martie anul trecut procentul de promovabilitate a fost de 63,6 la suta. Pe de alta parte, prezența la examen a fost buna, apropiindu-se de 85 de procente. In urma centralizarii rezultatelor, in județul Iași sunt 66 de note de 10. Rezultate nesatisfacatoare au fost inregistrate la Biologie, unde 95,5 la suta dintre candidați nu au luat nota de trecere. O promovabilitate buna a fost la disciplinele… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 15 martie 2024, au fost comunicate rezultatele obținute de elevii care au participat la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, desfașurata in perioada 4-7 martie 2024. Pentru a promova simularea de BAC, ca și la examenul propriu-zis, elevii trebuiau sa obțina minim…

- In județul Suceava, rata de promovare inregistrata la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național 2024 este de 43,27%. Comparativ, in anul 2023, procentul mediilor peste 6 (limita de promovabilitate) a fost de 51,88%. 1. STATISTICA REZULTATELOR PE MEDII Total prezenți la toate probele…

- Peste 4000 de elevi constanteni au participat la simularea nationala a examenului de bacalaureat in judetul Constanta. Potrivit ISJ Constanta, in perioada 5 7 martie 2024, s au desfasurat probele scrise din cadrul simularii nationale a examenului de bacalaureat, in 58 de unitati de invatamant centre…

- Simularea examenului national de Bacalaureat incepe astazi, cu proba scrisa la limba si literatura romana. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, marti este programata proba scrisa obligatorie a profilului, iar miercuri cea la alegere a profilului sau specializarii. Joi, elevii din partea…

- Simularea examenelor nationale din anul scolar 2023 2024, organizata la nivel national de Ministerul Educatiei, continua in perioada 4 7 martie, cu probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XII a si a XIII a seral frecventa redusa . Simularea examenelor nationale din…

- Primele zile ale lunii martie aduc simularea examenului de Bacalaureat. Zilele trecute a avut loc o ședința online cu Ministerul Educației, subiectul principal fiind legat de simularea examenului de bacalaureat. Mihai Pop, inspectorul școlar general al ISJ Maramureș, a anunțat ca potrivit calendarului…

- Elevii au parte de vești noi in ceea ce privește simularea examenului de Bacalaureat 2024! Ei bine, programa pentru simularea acestui examen prevede eliminarea unor conținuturi la Limba romana și Matematica. Iata ce trebuie sa știe elevii!

- Daca simularea Evaluarii Naționale a luat sfarșit, acum liceenii se pregatesc sa susțina aceste probe in care iși vor vedea nivelul. Iata care sunt județele in care elevii de clasa a XII-a dau simularea de Bacalaureat 2024 imediat dupa vacanța de schi!