- O parte dintre deținuții Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud care iși continua studiile vor primi bursa de merit din partea Ministerului Educației.Potrivit alba24.ro, este vorba despre deținuții care sunt inchiși la Aiud și care au dorit sa continue școala. In total, la inchisoarea din Aiud,…

- Burse de merit pentru deținuții elevi de la Penitenciarul Aiud: Aproape 20 de barbați care continua studiile primesc burse lunare O parte dintre deținuții Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud care iși continua studiile vor primi bursa de merit din partea Ministerului Educației. Mai exact este vorba…

- Aproape 8.500 de elevi care au media sub 5 iau bursa de merit, iar dintre aceștia, 5.250 au media cuprinsa intre 4,00 și 4,99, in timp ce alți 2.382 au medii intre 3,00 și 3,99. Sunt și 158 de elevi care au media sub 2 și care primesc bursa de merit, potrivit datelor transmise, miercuri, […] The post…

- Un elev cu o medie de 4,59 primeste bursa de merit la o scoala din Prahova. Explicatia este ca la Liceul Tehnologic „Elie Radu” din Ploiesti, se poate lua bursa de merit cu medii de patru, cinci sau sase, daca elevii sunt in printre primii 30% din clasa. Situatia sta total diferit la Colegiul National…

- Un grup de 49 de turiști din Alba a ramas blocat in Palestina. Autoritațile romane au inceput sa aduc acasa romanii din zona de conflict, insa, turiștii din Alba sunt la 60 de Amman și ar prefera sa fie luați de acolo, in loc sa mearga in Tel Aviv, in plina zona de conflict. Aceștia […] The post 49…

- VIDEO: Un nou protest la Penitenciarul Aiud. Polițiștii refuza sa mai faca ore suplimentare. Ce revendicari au Polițiștii de penitenciar ai Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud au ieșit din nou in strada. Mai exact, miercuri, 6 septembrie aceștia au mai refuzat sa faca orele suplimentare și au ieșit…

- Zeci de pastile cu efect anabolizant descoperite intr-un bagaj la Penitenciarul Aiud. Ce a facut deținutul care le ascundea Un deținut al Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud a acționat in instanța unitatea de detenție, dupa ce mai multe produse pe care le-a primit au fost confiscate. Confiscarea…

- Din urmatorul an scolar se dorește sa existe si un sprijin financiar pentru scoli in asa fel incat activitatile din Saptamana Verde care presupun deplasari sau resurse sa fie sustinute prin intermediul unor fonduri distribuite prin intermediul Ministerului Educației. Anunțul a fost facut, marți, de…