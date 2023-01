Cetatea de poveste, in care am ramas de saptamana trecuta, cand Domnul a vindecat un orb, ne invaluie și astazi. Suntem in Ierihon, prima așezare atestata istoric din acesta parte de lume, punct geografic ce marcheaza intrarea Iordanului in Marea Moarta. Urmam Domnului, Ce continua a savarși Binele, implinind roada Invierii cea de dinainte de […] Articolul In Ierihon, cu Zaheu – aproapele nostru apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .