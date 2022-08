Germania va reduce, pana in luna martie, TVA aplicat la gaze naturale, de la de la 19% la 7%, pentru a determina companiile sa scada prețurile aplicate consumatorilor. ”Ne asteptam ca intreprinderile sa aplice 100% clientilor aceasta scadere”, a declarat cancelarul german Olaf Scholtz, care a mai subliniat ca „Avand aceasta masura, reducem per ansamblu povara […] The post In Germania se poate. TVA pentru gaze scade de la 19 la 7% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .